Frog Wif Peen (PEEN) Information First Pepe NFT’s (Scoogi) on Solana recently created a memecoin called “Frog Wif Peen” associated with the project. The original creator of the Pepe meme and NFT on Ethereum is the same creator of the Solana NFT. Officiel hjemmeside: https://www.scoogi.com Køb PEEN nu!

Frog Wif Peen (PEEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Frog Wif Peen (PEEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.20K $ 5.20K $ 5.20K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00000536 $ 0.00000536 $ 0.00000536 Få mere at vide om Frog Wif Peen (PEEN) pris

Frog Wif Peen (PEEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Frog Wif Peen (PEEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEEN's tokenomics, kan du udforske PEEN tokens live-pris!

