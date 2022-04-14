Frog Games (FG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Frog Games (FG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Frog Games (FG) Information Real Frogs. Real Games. Real Fun. Our passionate team of game developers is dedicated to creating unique, live-action wagering games featuring real frogs. We're more than just a gaming studio. Frog Games operates its own decentralized wagering platform and will soon license our distinctive content to industry giants like Stake, BCGame, Roobet, Rollbit, and Sportsbet. The Next Generation of Live Casino Gaming—With Frogs Our focus? Bringing the excitement of live dealer casino games to a whole new level—powered by real-life frogs . Imagine fast-paced, action-packed betting experiences where real amphibians determine the outcome in a fair, transparent, and wildly entertaining way. Leading Competitor: 🚀 Evolution Gaming (Live dealer games) - $2.21 billion+ annual revenue (2024) The $FG Token At the heart of our company is FG Token—a Meme x Utility token with real financial backing. Here's how it works: 🐸 50% of all revenues from our platform and licensing deals will be used to buy back and burn FG tokens—forever. 🐸 More than a meme: FG holders will get access to exclusive perks and rewards. Our Team & Vision Our global team has deep roots in the gaming industry, having built the platform that now operates as Ubet.io. With years of experience in online betting, blockchain gaming, and entertainment, we're set to redefine casino gaming with never-before-seen frog-powered action . 🚀 Our vision? To become a top-tier gaming provider to the world's biggest casino operators, offering an innovative suite of real-life frog games that captivate players worldwide. Join the Leap Forward The future of gaming is here—and it's amphibious. Follow us, play with us, and hop on board as we shake up the industry! Officiel hjemmeside: https://www.froggames.fun/ Køb FG nu!

Frog Games (FG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Frog Games (FG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M Samlet udbud $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M Cirkulerende forsyning $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M Alle tiders Høj: $ 0.00381228 $ 0.00381228 $ 0.00381228 Alle tiders Lav: $ 0.00264515 $ 0.00264515 $ 0.00264515 Nuværende pris: $ 0.00303023 $ 0.00303023 $ 0.00303023 Få mere at vide om Frog Games (FG) pris

Frog Games (FG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Frog Games (FG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FG's tokenomics, kan du udforske FG tokens live-pris!

FG Prisprediktion Vil du vide, hvor FG måske er på vej hen? Vores FG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

