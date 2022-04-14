Fringe Finance (FRIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fringe Finance (FRIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fringe Finance (FRIN) Information The Fringe Finance platform was created to incubate and deploy experimental, high-yield, smart-contract driven, financial instruments that push the bounds of open finance. Fringe Finance is an algorithmic model that aims to unlock, aggregate and de-risk ~50 billion in dormant value distributed amongst untapped digital assets. Officiel hjemmeside: https://fringe.fi/ Hvidbog: https://app.fringe.fi/FringeWhitepaperv1.2.pdf Køb FRIN nu!

Fringe Finance (FRIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fringe Finance (FRIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 226.38K $ 226.38K $ 226.38K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 226.38K $ 226.38K $ 226.38K Alle tiders Høj: $ 0.082029 $ 0.082029 $ 0.082029 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00022637 $ 0.00022637 $ 0.00022637 Få mere at vide om Fringe Finance (FRIN) pris

Fringe Finance (FRIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fringe Finance (FRIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FRIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FRIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FRIN's tokenomics, kan du udforske FRIN tokens live-pris!

FRIN Prisprediktion Vil du vide, hvor FRIN måske er på vej hen? Vores FRIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FRIN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!