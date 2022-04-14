Frens of Elon (FRENS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Frens of Elon (FRENS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Frens of Elon (FRENS) Information Follow the story of seven frens: Trump, Elon, Vivek, RFK, Tulsi, Dana, and Joe, here to make America great again! Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Launched stealth on Pumpfun with no presale, zero taxes, LP burned and contract renounced, with $FRENS anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world. Officiel hjemmeside: https://frensofelon.com/ Køb FRENS nu!

Frens of Elon (FRENS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Frens of Elon (FRENS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.05K Samlet udbud $ 999.98M Cirkulerende forsyning $ 999.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.05K Alle tiders Høj: $ 0.01529328 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0 Få mere at vide om Frens of Elon (FRENS) pris

Frens of Elon (FRENS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Frens of Elon (FRENS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FRENS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FRENS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FRENS's tokenomics, kan du udforske FRENS tokens live-pris!

FRENS Prisprediktion Vil du vide, hvor FRENS måske er på vej hen? Vores FRENS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FRENS Tokens prisprediktion nu!

