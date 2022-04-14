Frencoin (FREN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Frencoin (FREN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Frencoin (FREN) Information Farm Frens first launched on Telegram in Sep. 2024, and was a consistently top ranked mini-app for months. With major gameplay improvements planned, the game will relaunch on LINE in early Q2 2025. Farm Frens was developed by Amihan Entertainment, which was founded by ex-Riot-Games veterans and raised $10M+ in funding from Initial Capital, Translink Capital, gumi Cryptos Capital, Folius Ventures, and others. Amihan's vision is to equalize opportunity for all through play, with the goal of onboarding countries and continents to crypto. Though the Japanese community on Telegram is small, Farm Frens found great initial traction with this audience, and is doubling down to multiply its Japanese Fren base with its relaunch on LINE. Officiel hjemmeside: https://amihan.gg/ Hvidbog: https://mirror.xyz/0xa627C2acA77a907D572b4869D2316C0543543155 Køb FREN nu!

Frencoin (FREN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Frencoin (FREN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 631.36K $ 631.36K $ 631.36K Samlet udbud $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Cirkulerende forsyning $ 32.18M $ 32.18M $ 32.18M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Alle tiders Høj: $ 0.02027485 $ 0.02027485 $ 0.02027485 Alle tiders Lav: $ 0.00869196 $ 0.00869196 $ 0.00869196 Nuværende pris: $ 0.01966435 $ 0.01966435 $ 0.01966435 Få mere at vide om Frencoin (FREN) pris

Frencoin (FREN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Frencoin (FREN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FREN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FREN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FREN's tokenomics, kan du udforske FREN tokens live-pris!

FREN Prisprediktion Vil du vide, hvor FREN måske er på vej hen? Vores FREN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FREN Tokens prisprediktion nu!

