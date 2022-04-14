FreeTrump ($TRUMP) Tokenomics Få vigtig indsigt i FreeTrump ($TRUMP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FreeTrump ($TRUMP) Information FREE TRUMP ($TRUMP) is a community driven cryptocurrency token on the ethereum blockchain. It was brought to life because of the indictment of Donald Trump and a pending arrest. This is the first time in US history that an ex president has ever been indicted. Our community believes the United States will suffer harsh consequences because of this political warfare and we are here to support a free United States, and a FREE TRUMP! Officiel hjemmeside: https://freetrumpcoinerc.com/ Køb $TRUMP nu!

FreeTrump ($TRUMP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FreeTrump ($TRUMP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 92.74K $ 92.74K $ 92.74K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 92.74K $ 92.74K $ 92.74K Alle tiders Høj: $ 0.07546 $ 0.07546 $ 0.07546 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00092784 $ 0.00092784 $ 0.00092784 Få mere at vide om FreeTrump ($TRUMP) pris

FreeTrump ($TRUMP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FreeTrump ($TRUMP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $TRUMP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $TRUMP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $TRUMP's tokenomics, kan du udforske $TRUMP tokens live-pris!

$TRUMP Prisprediktion Vil du vide, hvor $TRUMP måske er på vej hen? Vores $TRUMP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $TRUMP Tokens prisprediktion nu!

