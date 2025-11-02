FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +4.82% Prisændring (7D) +4.82%

FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har FIGHTX handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FIGHTXs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, FIGHTX har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +4.82% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Cirkulationsforsyning 999.91M 999.91M 999.91M Samlet Udbud 999,914,913.72 999,914,913.72 999,914,913.72

Den nuværende markedsværdi på FreeInnovGovHopeThrstX er $ 5.93K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FIGHTX er 999.91M, med et samlet udbud på 999914913.72. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.93K.