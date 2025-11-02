Free Republic of Verdis (VERDIS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +19.29% Prisændring (1D) +723.82% Prisændring (7D) +726.52% Prisændring (7D) +726.52%

Free Republic of Verdis (VERDIS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har VERDIS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VERDISs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, VERDIS har ændret sig med +19.29% i løbet af den sidste time, +723.82% i løbet af 24 timer og +726.52% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Free Republic of Verdis (VERDIS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 74.25K$ 74.25K $ 74.25K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 74.25K$ 74.25K $ 74.25K Cirkulationsforsyning 998.54M 998.54M 998.54M Samlet Udbud 998,537,681.1297983 998,537,681.1297983 998,537,681.1297983

Den nuværende markedsværdi på Free Republic of Verdis er $ 74.25K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VERDIS er 998.54M, med et samlet udbud på 998537681.1297983. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 74.25K.