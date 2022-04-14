Frax Price Index Share (FPIS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Frax Price Index Share (FPIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Frax Price Index Share (FPIS) Information The Frax Price Index Share (FPIS) token is the governance token of the Frax Price Index (FPI) system, which is also entitled to seigniorage from the protocol. Excess yield will be directed from the treasury to FPIS holders, similar to Frax Finance's FXS structure. Officiel hjemmeside: https://app.frax.finance/ Køb FPIS nu!

Frax Price Index Share (FPIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Frax Price Index Share (FPIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.38M $ 20.38M $ 20.38M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 35.21M $ 35.21M $ 35.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 57.88M $ 57.88M $ 57.88M Alle tiders Høj: $ 14.2 $ 14.2 $ 14.2 Alle tiders Lav: $ 0.3175 $ 0.3175 $ 0.3175 Nuværende pris: $ 0.57765 $ 0.57765 $ 0.57765 Få mere at vide om Frax Price Index Share (FPIS) pris

Frax Price Index Share (FPIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Frax Price Index Share (FPIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FPIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FPIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FPIS's tokenomics, kan du udforske FPIS tokens live-pris!

