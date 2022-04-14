FrankenFrog (FFROG) Tokenomics Få vigtig indsigt i FrankenFrog (FFROG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FrankenFrog (FFROG) Information FrankenFrog is a Tamagotchi-style meme token on the Solana blockchain, designed to grow and evolve with community engagement. Created by the ingenious mad scientist Dr. Croakstein, FrankenFrog starts as an enchanted egg and hatches into various stages of development as milestones are reached. The journey begins at 0 followers, with the egg stage glowing with potential. As the community grows to 1,000 followers, the egg hatches and the $FFROG token is released. Each subsequent milestone (1,000, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, and 100,000 followers) sees FrankenFrog evolve from a young frog, then to a scientist frog, and finally into a wise sage frog. Each stage brings new features, utilities, and exciting partnerships. Join the FrankenFrog adventure, be part of a dynamic and growing community, and help bring this magical, ribbiting journey to life! Officiel hjemmeside: https://frankenfrog.xyz/ Køb FFROG nu!

FrankenFrog (FFROG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FrankenFrog (FFROG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.74K $ 4.74K $ 4.74K Samlet udbud $ 980.37M $ 980.37M $ 980.37M Cirkulerende forsyning $ 980.37M $ 980.37M $ 980.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.74K $ 4.74K $ 4.74K Alle tiders Høj: $ 0.00261126 $ 0.00261126 $ 0.00261126 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om FrankenFrog (FFROG) pris

FrankenFrog (FFROG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FrankenFrog (FFROG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FFROG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FFROG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FFROG's tokenomics, kan du udforske FFROG tokens live-pris!

