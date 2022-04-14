Frankencoin (ZCHF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Frankencoin (ZCHF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Frankencoin (ZCHF) Information An oracle-free collateralized, decentralized Swiss Franc stablecoin backed by RWAs Officiel hjemmeside: https://www.frankencoin.com Hvidbog: https://frankencoin.com/thesis-preprint-frankencoin.pdf Køb ZCHF nu!

Frankencoin (ZCHF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Frankencoin (ZCHF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.94M $ 13.94M $ 13.94M Samlet udbud $ 11.17M $ 11.17M $ 11.17M Cirkulerende forsyning $ 11.17M $ 11.17M $ 11.17M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.94M $ 13.94M $ 13.94M Alle tiders Høj: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 Alle tiders Lav: $ 0.981646 $ 0.981646 $ 0.981646 Nuværende pris: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 Få mere at vide om Frankencoin (ZCHF) pris

Frankencoin (ZCHF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Frankencoin (ZCHF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZCHF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZCHF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZCHF's tokenomics, kan du udforske ZCHF tokens live-pris!

