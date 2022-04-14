France Coin (FRA) Tokenomics Få vigtig indsigt i France Coin (FRA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

France Coin (FRA) Information We're putting France Coin $FRA dans le blockchain! Officiel hjemmeside: https://www.francecoin.vip/ Køb FRA nu!

France Coin (FRA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for France Coin (FRA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 50.58K $ 50.58K $ 50.58K Samlet udbud $ 746.48M $ 746.48M $ 746.48M Cirkulerende forsyning $ 746.48M $ 746.48M $ 746.48M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 50.58K $ 50.58K $ 50.58K Alle tiders Høj: $ 0.00840597 $ 0.00840597 $ 0.00840597 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om France Coin (FRA) pris

France Coin (FRA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for France Coin (FRA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FRA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FRA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FRA's tokenomics, kan du udforske FRA tokens live-pris!

FRA Prisprediktion Vil du vide, hvor FRA måske er på vej hen? Vores FRA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FRA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!