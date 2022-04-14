FRAGMA (FRAGMA) Tokenomics Få vigtig indsigt i FRAGMA (FRAGMA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FRAGMA (FRAGMA) Information Fragma is a decentralized, privacy-first file-sharing platform that leverages privacy tech to anonymize file transfers and distributed storage to ensure security and redundancy. ‍When a file is uploaded to the Resonator network, it is first encrypted and then split into smaller fragments for security and redundancy. Each fragment is individually encrypted, ensuring no single storage node can access the entire file. Officiel hjemmeside: https://www.frgm.io/ Hvidbog: https://www.frgm.io/library/whitepaper

FRAGMA (FRAGMA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FRAGMA (FRAGMA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.30K Samlet udbud $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 32.30K Alle tiders Høj: $ 0.01094455 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00032304

FRAGMA (FRAGMA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FRAGMA (FRAGMA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FRAGMA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FRAGMA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FRAGMA's tokenomics, kan du udforske FRAGMA tokens live-pris!

