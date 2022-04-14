Fractal (FCL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fractal (FCL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fractal (FCL) Information Founded in 2017 and headquartered in Berlin, Germany, Fractal ID is a decentralized identity provider that enables Web3 projects to scale with decentralized identity solutions that suit their needs. The company's mission is to empower users by crafting open-source, composable identity solutions that seamlessly integrate with Blockchain Ecosystems and dApps, ensuring the ethos of Web3 is embraced by all. Some of Fractal ID’s services include offering its clients Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), Know Your Business (KYB), and Counter-Terrorism Financing (CTF) checks Officiel hjemmeside: https://web.fractal.id/ Køb FCL nu!

Fractal (FCL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fractal (FCL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 200.10K $ 200.10K $ 200.10K Samlet udbud $ 243.14M $ 243.14M $ 243.14M Cirkulerende forsyning $ 122.57M $ 122.57M $ 122.57M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 396.92K $ 396.92K $ 396.92K Alle tiders Høj: $ 1.47 $ 1.47 $ 1.47 Alle tiders Lav: $ 0.00102806 $ 0.00102806 $ 0.00102806 Nuværende pris: $ 0.00163249 $ 0.00163249 $ 0.00163249 Få mere at vide om Fractal (FCL) pris

Fractal (FCL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fractal (FCL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FCL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FCL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FCL's tokenomics, kan du udforske FCL tokens live-pris!

