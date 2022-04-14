FPI Bank (FPIBANK) Tokenomics Få vigtig indsigt i FPI Bank (FPIBANK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FPI Bank (FPIBANK) Information It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON. Officiel hjemmeside: https://fpibank.com/ Hvidbog: https://fpibank.com/#whitepaper Køb FPIBANK nu!

FPI Bank (FPIBANK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FPI Bank (FPIBANK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Samlet udbud $ 965.00M $ 965.00M $ 965.00M Cirkulerende forsyning $ 647.95M $ 647.95M $ 647.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.43M $ 3.43M $ 3.43M Alle tiders Høj: $ 0.093765 $ 0.093765 $ 0.093765 Alle tiders Lav: $ 0.00171803 $ 0.00171803 $ 0.00171803 Nuværende pris: $ 0.0035557 $ 0.0035557 $ 0.0035557 Få mere at vide om FPI Bank (FPIBANK) pris

FPI Bank (FPIBANK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FPI Bank (FPIBANK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FPIBANK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FPIBANK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FPIBANK's tokenomics, kan du udforske FPIBANK tokens live-pris!

FPIBANK Prisprediktion Vil du vide, hvor FPIBANK måske er på vej hen? Vores FPIBANK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FPIBANK Tokens prisprediktion nu!

