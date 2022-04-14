Forty Two DAO Token (FTD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Forty Two DAO Token (FTD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Forty Two DAO Token (FTD) Information 42DAO is a DAO focused on enhancing the DeFi ecosystem through an innovative stablecoin BLC (Balance Coin), promotes seamless transactions within DeFi applications, enabling community governance to drive projects that meet the evolving needs of the blockchain industry. 42DAO operates as the governance entity for the Balance Protocol, and the BCH Ecosystem Fund is one of the founding members of 42DAO, which endorse and back 42DAO with full supports, including funds, resources, and strategic cooperation. Its goal is to bring persistent vigor and innovative attraction to BCH, thereby enhancing its fundamental stability. 42DAO is the central governing body of the Balance Protocol, a pioneering DeFi protocol that offers a USD-pegged stablecoin, Balance Coin (BLC). Acting as the foundation for the Balance Protocol's stability and growth, 42DAO fosters a collaborative environment where key decisions are made through community voting. FTD token holders, the lifeblood of 42DAO, have the exclusive right to participate in these votes, shaping the future direction of the Balance Protocol. Officiel hjemmeside: https://42dao.org/ Hvidbog: https://42dao.gitbook.io/42dao/the-balance-protocol/the-balance-protocol-whitepaper Køb FTD nu!

Forty Two DAO Token (FTD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Forty Two DAO Token (FTD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 655.44K $ 655.44K $ 655.44K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 16.10M $ 16.10M $ 16.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M Alle tiders Høj: $ 5.33 $ 5.33 $ 5.33 Alle tiders Lav: $ 0.03350827 $ 0.03350827 $ 0.03350827 Nuværende pris: $ 0.04071052 $ 0.04071052 $ 0.04071052 Få mere at vide om Forty Two DAO Token (FTD) pris

Forty Two DAO Token (FTD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Forty Two DAO Token (FTD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FTD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FTD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FTD's tokenomics, kan du udforske FTD tokens live-pris!

FTD Prisprediktion Vil du vide, hvor FTD måske er på vej hen? Vores FTD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FTD Tokens prisprediktion nu!

