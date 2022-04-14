FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Tokenomics Få vigtig indsigt i FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Information “Fortune Favors The Brave” is a community-driven token within the Cronos ecosystem. The mission is to increase awareness of the Cronos Chain in the cryptospace. $FFTB encourages collaborations, educational content and a strong community that helps users understand Cronos better. It serves as a bridge between CryptoCom users and the Cronos Ecosystem, contributing to Cronos growth and success. #FFTB🚀 Officiel hjemmeside: https://fftb.space Køb FFTB nu!

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 297.07K $ 297.07K $ 297.07K Samlet udbud $ 99.75B $ 99.75B $ 99.75B Cirkulerende forsyning $ 99.75B $ 99.75B $ 99.75B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 297.07K $ 297.07K $ 297.07K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) pris

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FFTB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FFTB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FFTB's tokenomics, kan du udforske FFTB tokens live-pris!

FFTB Prisprediktion Vil du vide, hvor FFTB måske er på vej hen? Vores FFTB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FFTB Tokens prisprediktion nu!

