ForTube (FOR) Information ForTube is the leading global DeFi lending platform launched by The Force Protocol. It is committed to providing decentralized lending services for cryptoasset enthusiasts around the world, supporting most of the world's popular assets. ForTube is based on smart contracts and automated algorithm technology. Users can deposit tokens to earn interest, pledge to borrow tokens and pay interests. ForTube's interest rate is determined by market supply and demand. Assets are controlled by users. ForTube allows users to deposit and withdraw anytime, borrow and repay anytime globally. Officiel hjemmeside: https://for.tube/home

ForTube (FOR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ForTube (FOR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 465.11K $ 465.11K $ 465.11K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 563.72M $ 563.72M $ 563.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 825.07K $ 825.07K $ 825.07K Alle tiders Høj: $ 0.167203 $ 0.167203 $ 0.167203 Alle tiders Lav: $ 0.00062522 $ 0.00062522 $ 0.00062522 Nuværende pris: $ 0.00082475 $ 0.00082475 $ 0.00082475 Få mere at vide om ForTube (FOR) pris

ForTube (FOR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ForTube (FOR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FOR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FOR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FOR's tokenomics, kan du udforske FOR tokens live-pris!

FOR Prisprediktion Vil du vide, hvor FOR måske er på vej hen? Vores FOR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FOR Tokens prisprediktion nu!

