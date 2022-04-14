Fortress Loans (FTS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fortress Loans (FTS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fortress Loans (FTS) Information Fortress is an algorithmic money market, and synthetic stable coin protocol designed to bring secure and trustless credit and lending to users on Binance Smart Chain. Fortress enables investors to lend and/or borrow cryptocurrencies, by pledging the platform an over-collateralized amount of cryptocurrency. Fortress does this by utilizing money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand of each asset. Users who choose to supply liquidity to Fortress earn compounded interest as rewards for supplying their assets to the protocol. When supplying assets, users are also given the ability to mint stable-coins, or borrow other assets against their supplied assets. Once a user has supplied assets to Fortress, the user can then borrow assets or mint stable-coins, by over-collateralizing and paying interest on the amount borrowed. Loans from the Fortress protocol do not have monthly payments, late fees, and can be paid off at any time. Fortress is able to do this without ever requiring a credit check, with near immediate origination, using smart contracts that provide an automated, and absolutely transparent system for investment and profit distribution. Officiel hjemmeside: https://fortress.loans/ Køb FTS nu!

Fortress Loans (FTS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fortress Loans (FTS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.69K $ 19.69K $ 19.69K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 9.44M $ 9.44M $ 9.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.87K $ 20.87K $ 20.87K Alle tiders Høj: $ 14.12 $ 14.12 $ 14.12 Alle tiders Lav: $ 0.00165818 $ 0.00165818 $ 0.00165818 Nuværende pris: $ 0.00208659 $ 0.00208659 $ 0.00208659 Få mere at vide om Fortress Loans (FTS) pris

Fortress Loans (FTS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fortress Loans (FTS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FTS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FTS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FTS's tokenomics, kan du udforske FTS tokens live-pris!

FTS Prisprediktion Vil du vide, hvor FTS måske er på vej hen? Vores FTS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FTS Tokens prisprediktion nu!

