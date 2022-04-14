Fort Knox (FORTKNOX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fort Knox (FORTKNOX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fort Knox (FORTKNOX) Information The Vault of Meme Wealth on $ETH ! Fort Knox is one of the most secure and well-known military installations in the world. Located in Kentucky, USA, it is home to the United States Bullion Depository, which houses a significant portion of the U.S. gold reserves. The facility, operated by the U.S. Department of the Treasury, has been a symbol of wealth and security since it was established in 1936. The depository is famous for its impenetrable security. The building is reinforced with thick granite walls and a vault door that weighs over 20 tons. It is surrounded by electrified fences, armed guards, and advanced surveillance systems, making it one of the hardest places in the world to break into. Throughout history, Fort Knox has stored more than just gold. During World War II, it safeguarded national treasures like the U.S. Constitution, the Declaration of Independence, and even the Crown Jewels of England to protect them from potential attacks. Today, Fort Knox remains a heavily guarded symbol of American financial power, and its name is often used as a metaphor for extreme security and wealth protection. Officiel hjemmeside: https://fortknoxmeme.com/ Køb FORTKNOX nu!

Fort Knox (FORTKNOX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fort Knox (FORTKNOX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.89K $ 11.89K $ 11.89K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.89K $ 11.89K $ 11.89K Alle tiders Høj: $ 0.00477903 $ 0.00477903 $ 0.00477903 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Fort Knox (FORTKNOX) pris

Fort Knox (FORTKNOX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fort Knox (FORTKNOX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FORTKNOX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FORTKNOX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FORTKNOX's tokenomics, kan du udforske FORTKNOX tokens live-pris!

FORTKNOX Prisprediktion Vil du vide, hvor FORTKNOX måske er på vej hen? Vores FORTKNOX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FORTKNOX Tokens prisprediktion nu!

