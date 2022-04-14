Forkast (CGX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Forkast (CGX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Forkast (CGX) Information Forkast is a prediction market built for gaming and internet culture. Users can create and participate in prediction markets based on trending topics in gaming, memes, streamers, breaking news, and Web3 assets. Community Gaming is the most advanced tournament management software in the industry with built-in wallets, no fees, and automated payments for over 50,000 monthly matches. Since 2020, Community Gaming has paid over 10,000 gamers and created 800,000 wallets. It leads the competitive gaming space, handling payments for 50k+ tournament matches monthly. Both platforms are powered by $CGX, a versatile utility token used for staking and competitive rewards. Officiel hjemmeside: https://www.forkast.gg/ Køb CGX nu!

Forkast (CGX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Forkast (CGX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 209.54K $ 209.54K $ 209.54K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 175.01M $ 175.01M $ 175.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Alle tiders Høj: $ 0.03869795 $ 0.03869795 $ 0.03869795 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00119726 $ 0.00119726 $ 0.00119726 Få mere at vide om Forkast (CGX) pris

Forkast (CGX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Forkast (CGX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CGX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CGX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CGX's tokenomics, kan du udforske CGX tokens live-pris!

