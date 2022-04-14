Forgotten Playland (FP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Forgotten Playland (FP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Forgotten Playland (FP) Information Forgotten Playland is a free-to-play online party game coming to you in the first quarter of 2024 Officiel hjemmeside: https://forgottenplayland.com/ Hvidbog: https://docs.forgottenplayland.com/ Køb FP nu!

Forgotten Playland (FP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Forgotten Playland (FP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Samlet udbud $ 7.97B $ 7.97B $ 7.97B Cirkulerende forsyning $ 4.08B $ 4.08B $ 4.08B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M Alle tiders Høj: $ 0.098671 $ 0.098671 $ 0.098671 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00048666 $ 0.00048666 $ 0.00048666 Få mere at vide om Forgotten Playland (FP) pris

Forgotten Playland (FP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Forgotten Playland (FP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FP's tokenomics, kan du udforske FP tokens live-pris!

