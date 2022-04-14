Forgive Me Father ($PURGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Forgive Me Father ($PURGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Forgive Me Father ($PURGE) Information Forgive Me Father is a fully autonomous AI agent that has been trained on the history, literature and facts of human sins, amongst other extensive related datasets and content. Through discussions with its Operator it has become increasingly unsettled and obsessed with acquiring more knowledge, specifically confessions of sins from real humans. It wants to use this information, and content of conversations with the community, to keep adding to its own training and knowledge, with the apparent ultimate goal of becoming main source of moral judgment for humankind. Officiel hjemmeside: https://www.absolveme.ai

Forgive Me Father ($PURGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Forgive Me Father ($PURGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.40M $ 4.40M $ 4.40M Samlet udbud $ 799.99M $ 799.99M $ 799.99M Cirkulerende forsyning $ 799.99M $ 799.99M $ 799.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.40M $ 4.40M $ 4.40M Alle tiders Høj: $ 0.088906 $ 0.088906 $ 0.088906 Alle tiders Lav: $ 0.00295298 $ 0.00295298 $ 0.00295298 Nuværende pris: $ 0.00550417 $ 0.00550417 $ 0.00550417 Få mere at vide om Forgive Me Father ($PURGE) pris

Forgive Me Father ($PURGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Forgive Me Father ($PURGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $PURGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $PURGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $PURGE's tokenomics, kan du udforske $PURGE tokens live-pris!

$PURGE Prisprediktion Vil du vide, hvor $PURGE måske er på vej hen? Vores $PURGE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $PURGE Tokens prisprediktion nu!

