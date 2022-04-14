Forex Lens (FOREXLENS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Forex Lens (FOREXLENS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Forex Lens (FOREXLENS) Information For too long, institutional players have manipulated markets at the expense of retail traders. As a DeFAI project, $ForexLens combines decentralized finance with advanced AI technology to expose these practices, providing our community with the insights traditionally reserved for institutional trading desks. Through our revolutionary DeFAI approach, we're leveraging blockchain transparency and artificial intelligence to level the playing field and return power to individual traders. Officiel hjemmeside: https://www.forexlens.com Hvidbog: https://solana.forexlens.com/

Forex Lens (FOREXLENS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Forex Lens (FOREXLENS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.12K $ 31.12K $ 31.12K Samlet udbud $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M Cirkulerende forsyning $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.12K $ 31.12K $ 31.12K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Forex Lens (FOREXLENS) pris

Forex Lens (FOREXLENS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Forex Lens (FOREXLENS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FOREXLENS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FOREXLENS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FOREXLENS's tokenomics, kan du udforske FOREXLENS tokens live-pris!

FOREXLENS Prisprediktion Vil du vide, hvor FOREXLENS måske er på vej hen? Vores FOREXLENS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

