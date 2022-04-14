FORE Protocol (FORE) Tokenomics Få vigtig indsigt i FORE Protocol (FORE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FORE Protocol (FORE) Information FORE Protocol is the first decentralized peer-to-peer predictions ecosystem powered by people. Create, participate in, and validate any prediction market on any event - and be rewarded through the redistribution of platform fees. Whether popular events in sports, esports, current affairs, or crypto, to incredibly niche events, you can find (or create) any market on FORE. Players participate in markets against each other, with incredibly low fees, better odds, and trustless payouts. Meanwhile, 50% of platform fees are redistributed back to users for all productive activity: Prediction market creators earn 0.5% of the market. Analysts validate market outcomes to earn 2% market share. This creates a truly decentralized and democratic predictions ecosystem where the house doesn’t win - the users do. FORE Protocol is a set of smart contracts to help users create, participate, and validate prediction markets. FORE initially set out to offer preferable odds to users by using machine learning and AI to come up with better pricing. But what the team quickly realized that centralization was the core problem, not just pricing. So, FORE pivoted to create a truly decentralized peer-to-peer predictions ecosystem - one that would improve arbitrage opportunities and distribute rewards to users instead of centralized entities. FORE Token will be live June 30th 13:00 UTC. Shortly after, FORE Predict, a decentralized peer-to-peer predictions protocol, will launch on Arbitrum (MATIC, FTM & more to follow). After TGE and protocol launch, we have a number of key milestones to follow in 2023: FIAT on ramp, gamification of the protocol, real-world partners & sponsors, further chain integrations, new market structures, etc. FORE Predict will debut its mobile app in 2024, followed by FORE's development and more! 5.FORE's deflationary utility token rewards activity. FORE will have utility from day one: used to create, participate in & validate markets, mint NFTs, governance.. Officiel hjemmeside: https://foreprotocol.io Hvidbog: https://docs.foreprotocol.io/home/whitepaper Køb FORE nu!

FORE Protocol (FORE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FORE Protocol (FORE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 63.69K $ 63.69K $ 63.69K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 127.97M $ 127.97M $ 127.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 497.73K $ 497.73K $ 497.73K Alle tiders Høj: $ 0.220816 $ 0.220816 $ 0.220816 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00049773 $ 0.00049773 $ 0.00049773 Få mere at vide om FORE Protocol (FORE) pris

FORE Protocol (FORE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FORE Protocol (FORE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FORE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FORE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FORE's tokenomics, kan du udforske FORE tokens live-pris!

FORE Prisprediktion Vil du vide, hvor FORE måske er på vej hen? Vores FORE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FORE Tokens prisprediktion nu!

