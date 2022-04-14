FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) Tokenomics Få vigtig indsigt i FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) Information $FTPXBT is a cryptocurrency project created to protect traders in the DeFi space from scams and rug pulls. It offers real-time security insights on new BSC token launches, analyzing deployer history, token holder concentration, and other factors to identify high-risk projects. By providing alerts on Twitter and Telegram, $FTPXBT aims to empower users with the information needed to make safer investment decisions. The project was born out of the need to fight back against scams, following a rug pull that impacted The Trenches community. Officiel hjemmeside: https://ftpxbt.fun/ Hvidbog: https://ftpxbt.fun/ Køb FTPXBT nu!

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.38K $ 7.38K $ 7.38K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.38K $ 7.38K $ 7.38K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) pris

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FTPXBT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FTPXBT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FTPXBT's tokenomics, kan du udforske FTPXBT tokens live-pris!

FTPXBT Prisprediktion Vil du vide, hvor FTPXBT måske er på vej hen? Vores FTPXBT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FTPXBT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!