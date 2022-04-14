For Loot And Glory (FLAG) Tokenomics Få vigtig indsigt i For Loot And Glory (FLAG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

For Loot And Glory (FLAG) Information For Loot And Glory’s guild is a community of players specialized in NFT Play to earn. We created this community to join forces and « capitalize » in order to maximize our revenue and take full advantage of every game we are in. Through our guild treasury and $FLAG Token (polygon chain) we will have the ability to know at any given time how many current members are active in each game. It also makes it possible to create events to support the needs of the members and reward them with a portion of the profits in the form of « Royalties » that the guild generates based on their commitment & holdings. Whether it’s private tournaments in Axie Infinity with top payouts or intensive farming weeks in CryptoRaiders, we’ve created a Decentralized Guild model where the community gets a real income for participating in the guild. Join our Discord, log in to our Dapps and claim your role based on the games you are active in, this will provide access to events and many rewards. Officiel hjemmeside: https://forlootandglory.io/ Køb FLAG nu!

For Loot And Glory (FLAG) Tokenomics og prisanalyse

Markedsværdi: $ 0.00
Samlet udbud $ 1.00M
Cirkulerende forsyning $ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 189.98K
Alle tiders Høj: $ 7.98
Alle tiders Lav: $ 0.136347
Nuværende pris: $ 0.189976

For Loot And Glory (FLAG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for For Loot And Glory (FLAG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLAG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLAG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLAG's tokenomics, kan du udforske FLAG tokens live-pris!

