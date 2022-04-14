footcoin (FOOTCOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i footcoin (FOOTCOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

footcoin (FOOTCOIN) Information Footcoin is a memecoin launched on pumpfun 3/29/2025 and migrated to pumpswap 3/30/2025. This project went viral, and established a real brand in the solana ecosystem in an important META with considerable mindshare in the crypto universe. We have been called part of the "trifecta": including titcoin, buttcoin, footcoin. We have an active community, cult like following all over the world, that continues to endure and thrive. We continue to occupy an important part of the crypto space, and people continue to wish to know more about us. Officiel hjemmeside: https://x.com/footcoin_cto Køb FOOTCOIN nu!

footcoin (FOOTCOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for footcoin (FOOTCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 67.62K $ 67.62K $ 67.62K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 67.62K $ 67.62K $ 67.62K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om footcoin (FOOTCOIN) pris

footcoin (FOOTCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for footcoin (FOOTCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FOOTCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FOOTCOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FOOTCOIN's tokenomics, kan du udforske FOOTCOIN tokens live-pris!

FOOTCOIN Prisprediktion Vil du vide, hvor FOOTCOIN måske er på vej hen? Vores FOOTCOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FOOTCOIN Tokens prisprediktion nu!

