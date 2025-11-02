Football World Community (FWC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +0.23% Prisændring (1D) -2.33% Prisændring (7D) -7.14%

Football World Community (FWC) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har FWC handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FWCs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, FWC har ændret sig med +0.23% i løbet af den sidste time, -2.33% i løbet af 24 timer og -7.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Football World Community (FWC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 284.69K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.38M Cirkulationsforsyning 41,159.68T Samlet Udbud 2.0e+17

Den nuværende markedsværdi på Football World Community er $ 284.69K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FWC er 41,159.68T, med et samlet udbud på 2.0e+17. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.38M.