Den direkte Football World Community pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid FWC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FWC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om FWC

FWC Prisinfo

Hvad er FWC

FWC Whitepaper

FWC Officiel hjemmeside

FWC Tokenomics

FWC Prisprognose

Football World Community Logo

Football World Community Pris (FWC)

Ikke noteret

1 FWC til USD direkte pris:

--
----
-2.30%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Football World Community (FWC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:36:48 (UTC+8)

Football World Community (FWC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.23%

-2.33%

-7.14%

-7.14%

Football World Community (FWC) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har FWC handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FWCs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, FWC har ændret sig med +0.23% i løbet af den sidste time, -2.33% i løbet af 24 timer og -7.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Football World Community (FWC) Markedsinformation

$ 284.69K
$ 284.69K$ 284.69K

--
----

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

41,159.68T
41,159.68T 41,159.68T

2.0e+17
2.0e+17 2.0e+17

Den nuværende markedsværdi på Football World Community er $ 284.69K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FWC er 41,159.68T, med et samlet udbud på 2.0e+17. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.38M.

Football World Community (FWC) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Football World Community til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Football World Community til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Football World Community til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Football World Community til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-2.33%
30 dage$ 0-18.22%
60 dage$ 0-6.52%
90 dage$ 0--

Hvad er Football World Community (FWC)

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions.

FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games.

FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.

Football World Community (FWC) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Football World Community Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Football World Community (FWC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Football World Community (FWC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Football World Community.

Tjek Football World Community prisprediktion nu!

FWC til lokale valutaer

Football World Community (FWC) Tokenomics

At forstå tokenomics for Football World Community (FWC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FWC Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Football World Community (FWC)

Hvor meget er Football World Community (FWC) værd i dag?
Den direkte FWC pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle FWC til USD pris?
Den aktuelle pris på FWCtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Football World Community?
Markedsværdien for FWC er $ 284.69K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af FWC?
Den cirkulerende forsyning af FWC er 41,159.68T USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på FWC?
FWC opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FWC?
FWC så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for FWC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for FWC er -- USD.
Bliver FWC højere i år?
FWC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FWC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:36:48 (UTC+8)

Football World Community (FWC) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

