Fooday (FOOD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fooday (FOOD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Fooday (FOOD) Information Firstly, holders can use FOOD for upgrading, charging, and minting Fooca cameras, enhancing their gaming experience on the Fooday app. Furthermore, holders can withdraw the earned FOOD to the blockchain and convert it into other cryptocurrencies, providing users with greater flexibility and various value realization possibilities. Officiel hjemmeside: https://fooday.app Hvidbog: https://fooday.app/docs/ Køb FOOD nu!

Fooday (FOOD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fooday (FOOD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.53K $ 16.53K $ 16.53K Alle tiders Høj: $ 0.0193168 $ 0.0193168 $ 0.0193168 Alle tiders Lav: $ 0.00617083 $ 0.00617083 $ 0.00617083 Nuværende pris: $ 0.00764741 $ 0.00764741 $ 0.00764741 Få mere at vide om Fooday (FOOD) pris

Fooday (FOOD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fooday (FOOD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FOOD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FOOD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FOOD's tokenomics, kan du udforske FOOD tokens live-pris!

FOOD Prisprediktion Vil du vide, hvor FOOD måske er på vej hen? Vores FOOD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FOOD Tokens prisprediktion nu!

