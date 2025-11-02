FOOD FOR GAZA (FFG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000522 - $ 0.00000528
24H lav $ 0.00000522
24H høj $ 0.00000528
All Time High $ 0.00010091
Laveste pris $ 0.00000522
Prisændring (1H) --
Prisændring (1D) -0.92%
Prisændring (7D) -19.57%

FOOD FOR GAZA (FFG) realtidsprisen er $0.00000523. I løbet af de sidste 24 timer har FFG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000522 og et højdepunkt på $ 0.00000528, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FFGs højeste pris nogensinde er $ 0.00010091, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000522.

Når det gælder kortsigtet performance, FFG har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.92% i løbet af 24 timer og -19.57% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FOOD FOR GAZA (FFG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.22K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.22K
Cirkulationsforsyning 999.67M
Samlet Udbud 999,667,393.571957

Den nuværende markedsværdi på FOOD FOR GAZA er $ 5.22K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FFG er 999.67M, med et samlet udbud på 999667393.571957. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.22K.