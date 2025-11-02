UdvekslingDEX+
Den direkte FOOD FOR GAZA pris i dag er 0.00000523 USD. Følg med i realtid FFG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FFG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

FOOD FOR GAZA Logo

FOOD FOR GAZA Pris (FFG)

1 FFG til USD direkte pris:

--
----
-0.90%1D
FOOD FOR GAZA (FFG) Live prisdiagram
FOOD FOR GAZA (FFG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00000522
$ 0.00000522$ 0.00000522
24H lav
$ 0.00000528
$ 0.00000528$ 0.00000528
24H høj

$ 0.00000522
$ 0.00000522$ 0.00000522

$ 0.00000528
$ 0.00000528$ 0.00000528

$ 0.00010091
$ 0.00010091$ 0.00010091

$ 0.00000522
$ 0.00000522$ 0.00000522

--

-0.92%

-19.57%

-19.57%

FOOD FOR GAZA (FFG) realtidsprisen er $0.00000523. I løbet af de sidste 24 timer har FFG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000522 og et højdepunkt på $ 0.00000528, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FFGs højeste pris nogensinde er $ 0.00010091, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000522.

Når det gælder kortsigtet performance, FFG har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.92% i løbet af 24 timer og -19.57% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FOOD FOR GAZA (FFG) Markedsinformation

$ 5.22K
$ 5.22K$ 5.22K

--
----

$ 5.22K
$ 5.22K$ 5.22K

999.67M
999.67M 999.67M

999,667,393.571957
999,667,393.571957 999,667,393.571957

Den nuværende markedsværdi på FOOD FOR GAZA er $ 5.22K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FFG er 999.67M, med et samlet udbud på 999667393.571957. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.22K.

FOOD FOR GAZA (FFG) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af FOOD FOR GAZA til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af FOOD FOR GAZA til USD $ -0.0000036549.
I de sidste 60 dage var prisændringen af FOOD FOR GAZA til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af FOOD FOR GAZA til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.92%
30 dage$ -0.0000036549-69.88%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er FOOD FOR GAZA (FFG)

This project is humanitarian. We built this project and donated the profits from it to the poor. The purpose of this project is to provide humanitarian aid to areas suffering from famine, and we have done that and are expanding the project. The benefit of the token is to provide food to the poor, and we have talked about this with complete transparency in the project community, and this is all I can remember at the moment.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

FOOD FOR GAZA (FFG) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

FOOD FOR GAZA Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil FOOD FOR GAZA (FFG) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine FOOD FOR GAZA (FFG) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for FOOD FOR GAZA.

Tjek FOOD FOR GAZA prisprediktion nu!

FFG til lokale valutaer

FOOD FOR GAZA (FFG) Tokenomics

At forstå tokenomics for FOOD FOR GAZA (FFG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FFG Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om FOOD FOR GAZA (FFG)

Hvor meget er FOOD FOR GAZA (FFG) værd i dag?
Den direkte FFG pris i USD er 0.00000523 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle FFG til USD pris?
Den aktuelle pris på FFGtil USD er $ 0.00000523. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af FOOD FOR GAZA?
Markedsværdien for FFG er $ 5.22K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af FFG?
Den cirkulerende forsyning af FFG er 999.67M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på FFG?
FFG opnåede en ATH-pris på 0.00010091 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FFG?
FFG så en ATL-pris på 0.00000522 USD.
Hvad er handelsvolumen for FFG?
Direkte 24-timers handelsvolumen for FFG er -- USD.
Bliver FFG højere i år?
FFG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FFG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
FOOD FOR GAZA (FFG) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

