FomosFi (FOMOS) Tokenomics Få vigtig indsigt i FomosFi (FOMOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

FomosFi (FOMOS) Information Burn $Fomos token and receive $FomosBuild to receive BNB as a reward. • $FomosBuild is determined by the amount of $Fomos burnt. • $FomosBuild gives you the amount of BNB equivalent that you have burnt. • Receive 2x returns on your amount Burnt (eg. If you burnt 1BNB equivalent of tokens, you would get 2BNB as your reward) • Returns will be capped at 2x and must be claimed manually from the website. • How fast the rewards are given is determined by the transaction volume. 1% of transaction volume will go to the rewards pool. Officiel hjemmeside: https://fomosfi.vip/ Hvidbog: https://fomosfi.vip/

FomosFi (FOMOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FomosFi (FOMOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 113.86K $ 113.86K $ 113.86K Alle tiders Høj: $ 0.02053806 $ 0.02053806 $ 0.02053806 Alle tiders Lav: $ 0.00155775 $ 0.00155775 $ 0.00155775 Nuværende pris: $ 0.00542189 $ 0.00542189 $ 0.00542189 Få mere at vide om FomosFi (FOMOS) pris

FomosFi (FOMOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FomosFi (FOMOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FOMOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FOMOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FOMOS's tokenomics, kan du udforske FOMOS tokens live-pris!

FOMOS Prisprediktion Vil du vide, hvor FOMOS måske er på vej hen? Vores FOMOS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FOMOS Tokens prisprediktion nu!

