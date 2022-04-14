FOMO RADIO AI (RADIO) Tokenomics Få vigtig indsigt i FOMO RADIO AI (RADIO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FOMO RADIO AI (RADIO) Information FOMO FM introduces the world’s first AI-driven voice synthesis platform tailored for the crypto ecosystem. By blending natural language processing (NLP), real-time voice synthesis, and persona engineering, FOMO FM transforms the way users interact with dynamic data. Inspired by Elon Musk’s vision for X as the ultimate “source of truth,” FOMO FM addresses the inherent biases of traditional media. As Musk stated, “You are the media,” emphasizing the democratization of information. FOMO FM takes this concept further, creating an unbiased, AI-driven platform that ensures every voice is heard and every insight is delivered accurately and transparently. https://x.com/elonmusk/status/1780370067987009711 The platform’s first use case, an AI radio, delivers engaging audio shows hosted by custom personas like RJ Degen and RJ Diana, offering a glimpse into the future of voice-driven media. To kick things off, FOMO Radio AI is starting with its flagship Funny Bunny Show, where RJ Degen brings the latest crypto buzz every 15 minutes with a mix of wit and precision. But this is just the beginning — future plans include adding more autonomous shows like Market Insights and Crypto Price Alerts, each designed to redefine how you consume audio content. Officiel hjemmeside: https://fomofm.show/ Køb RADIO nu!

FOMO RADIO AI (RADIO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FOMO RADIO AI (RADIO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 200.20K $ 200.20K $ 200.20K Samlet udbud $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M Cirkulerende forsyning $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 200.20K $ 200.20K $ 200.20K Alle tiders Høj: $ 0.00763848 $ 0.00763848 $ 0.00763848 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0002003 $ 0.0002003 $ 0.0002003 Få mere at vide om FOMO RADIO AI (RADIO) pris

FOMO RADIO AI (RADIO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FOMO RADIO AI (RADIO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RADIO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RADIO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RADIO's tokenomics, kan du udforske RADIO tokens live-pris!

