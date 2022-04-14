FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Tokenomics Få vigtig indsigt i FOMO 3D (FOMO3D.FUN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Information solana.fun is a token launchpad + a revolutionary DEX within one product that incentivizes early LP and Late withdrawal with a revenue claim mechanism for the community through the $fomo3d token. there are two models, gobble dot fun( which is cpmms competitor like raydium; the revenue generated from it goes to fomo3d stakers, nft holders and dev, the other model is fomo3d launchpad which is pumpfun competitor as fees are half as compared to pf, there is 0.5% tx fee on launches till bonding, half of it goes to $PET holders and the other half goes to fomo3d stakers and nft holders Officiel hjemmeside: https://www.solana.fun/fomo/ Køb FOMO3D.FUN nu!

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FOMO 3D (FOMO3D.FUN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.70K $ 22.70K $ 22.70K Samlet udbud $ 990.72M $ 990.72M $ 990.72M Cirkulerende forsyning $ 990.72M $ 990.72M $ 990.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.70K $ 22.70K $ 22.70K Alle tiders Høj: $ 0.02397837 $ 0.02397837 $ 0.02397837 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om FOMO 3D (FOMO3D.FUN) pris

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FOMO 3D (FOMO3D.FUN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FOMO3D.FUN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FOMO3D.FUN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FOMO3D.FUN's tokenomics, kan du udforske FOMO3D.FUN tokens live-pris!

