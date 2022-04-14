Fodl Finance (FODL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fodl Finance (FODL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fodl Finance (FODL) Information Fodl enables traders to utilize leverage for their trades without paying a funding rate. This leverage is derived from existing DeFi building blocks, such as Compound and Aave. Launch App Officiel hjemmeside: https://fodl.finance/ Køb FODL nu!

Fodl Finance (FODL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fodl Finance (FODL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 190.42K $ 190.42K $ 190.42K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 378.65M $ 378.65M $ 378.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 502.88K $ 502.88K $ 502.88K Alle tiders Høj: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0005028 $ 0.0005028 $ 0.0005028 Få mere at vide om Fodl Finance (FODL) pris

Fodl Finance (FODL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fodl Finance (FODL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FODL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FODL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FODL's tokenomics, kan du udforske FODL tokens live-pris!

