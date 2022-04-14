Flurry Finance (FLURRY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Flurry Finance (FLURRY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Flurry Finance (FLURRY) Information FLURRY is the governance token of Flurry protocol, originated by Flurry Finance. Flurry is a DeFi protocol offering cross-chain yield aggregation with rhoToken, which is pegged 1:1 to its underlying stablecoin. It automatically farms for yields across different DeFi protocols without locking up funds or interest earned by diversifying DeFi product risk, resulting in lower gas fees. Officiel hjemmeside: https://www.flurry.finance/ Køb FLURRY nu!

Flurry Finance (FLURRY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Flurry Finance (FLURRY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 186.74K $ 186.74K $ 186.74K Samlet udbud $ 4.43B $ 4.43B $ 4.43B Cirkulerende forsyning $ 824.70M $ 824.70M $ 824.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Alle tiders Høj: $ 0.01429149 $ 0.01429149 $ 0.01429149 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00022643 $ 0.00022643 $ 0.00022643 Få mere at vide om Flurry Finance (FLURRY) pris

Flurry Finance (FLURRY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Flurry Finance (FLURRY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLURRY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLURRY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLURRY's tokenomics, kan du udforske FLURRY tokens live-pris!

FLURRY Prisprediktion Vil du vide, hvor FLURRY måske er på vej hen? Vores FLURRY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FLURRY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!