Florence Finance Medici (FFM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Florence Finance Medici (FFM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Florence Finance Medici (FFM) Information Florence is an RWA platform that allows users to seamlessly integrate real-world yield into their cryptocurrency portfolio in the most transparent and sustainable way. By tokenizing real-world assets/collateral Florence enables their composability within DeFi. Officiel hjemmeside: https://florence.finance/ Køb FFM nu!

Florence Finance Medici (FFM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Florence Finance Medici (FFM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 210.18K $ 210.18K $ 210.18K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 206.78M $ 206.78M $ 206.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Alle tiders Høj: $ 0.130709 $ 0.130709 $ 0.130709 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00101705 $ 0.00101705 $ 0.00101705 Få mere at vide om Florence Finance Medici (FFM) pris

Florence Finance Medici (FFM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Florence Finance Medici (FFM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FFM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FFM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FFM's tokenomics, kan du udforske FFM tokens live-pris!

FFM Prisprediktion Vil du vide, hvor FFM måske er på vej hen? Vores FFM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FFM Tokens prisprediktion nu!

