FLock OFF (SN96) Tokenomics

FLock OFF (SN96) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FLock OFF (SN96), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.23M Samlet udbud $ 1.14M Cirkulerende forsyning $ 1.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.23M Alle tiders Høj: $ 4.31 Alle tiders Lav: $ 1.036 Nuværende pris: $ 1.077

FLock OFF (SN96) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FLock OFF (SN96) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SN96 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SN96 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SN96's tokenomics, kan du udforske SN96 tokens live-pris!

