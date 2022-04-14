Flex Perpetuals (FDX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Flex Perpetuals (FDX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Flex Perpetuals (FDX) Information Flex Perpetuals is a decentralized perpetual derivatives exchange built on the Base chain, designed to revolutionize trading within the DeFi ecosystem. It offers traders the ability to engage in perpetual contracts with high leverage, up to 1000x, without the need for KYC, ensuring privacy and accessibility. The platform stands out with features like gasless trading, which eliminates transaction fees, cross-margin collateral management for efficient capital use, and multi-asset collateral support, enhancing trading flexibility. Flex Perpetuals focuses on providing a user-friendly, secure, and transparent trading environment, leveraging partnerships with entities like Aerodrome, Chain-link, and Pyth for liquidity and price accuracy. The project aims to democratize market making by allowing all investors to participate in liquidity provision through the Flex Liquidity Pool (FLP), where they can earn significant yields from trading fees. Additionally, Flex Perpetuals introduces innovative tokenomics with $FDX as its governance and revenue share token, offering community incentives and fostering a sustainable ecosystem. The initiative is geared towards creating a vibrant community with ongoing engagement through contests and governance participation, ensuring continuous innovation and growth in the DeFi trading space. It's for traders, built by traders. Beginner to expert, everyone can have a great time with the Flex ecosystem. It has a vision to make the base trading smooth and user-friendly. There will be educational content by the Flex team in the future. Officiel hjemmeside: https://flex.trade Hvidbog: https://docs.flex.trade Køb FDX nu!

Flex Perpetuals (FDX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Flex Perpetuals (FDX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Samlet udbud $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Cirkulerende forsyning $ 836.12K $ 836.12K $ 836.12K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.08M $ 18.08M $ 18.08M Alle tiders Høj: $ 6.29 $ 6.29 $ 6.29 Alle tiders Lav: $ 2.15 $ 2.15 $ 2.15 Nuværende pris: $ 3.62 $ 3.62 $ 3.62 Få mere at vide om Flex Perpetuals (FDX) pris

Flex Perpetuals (FDX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Flex Perpetuals (FDX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FDX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FDX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FDX's tokenomics, kan du udforske FDX tokens live-pris!

