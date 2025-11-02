Flaze Coin (FLAZE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0,00316658 $ 0,00316658 $ 0,00316658 24H lav $ 0,00343286 $ 0,00343286 $ 0,00343286 24H høj 24H lav $ 0,00316658$ 0,00316658 $ 0,00316658 24H høj $ 0,00343286$ 0,00343286 $ 0,00343286 All Time High $ 0,01720448$ 0,01720448 $ 0,01720448 Laveste pris $ 0,00211363$ 0,00211363 $ 0,00211363 Prisændring (1H) +%0,27 Prisændring (1D) +%7,37 Prisændring (7D) +%15,54 Prisændring (7D) +%15,54

Flaze Coin (FLAZE) realtidsprisen er $0,00341871. I løbet af de sidste 24 timer har FLAZE handlet mellem et lavpunkt på $ 0,00316658 og et højdepunkt på $ 0,00343286, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FLAZEs højeste pris nogensinde er $ 0,01720448, mens den laveste pris nogensinde er $ 0,00211363.

Når det gælder kortsigtet performance, FLAZE har ændret sig med +%0,27 i løbet af den sidste time, +%7,37 i løbet af 24 timer og +%15,54 i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Flaze Coin (FLAZE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 65,86K$ 65,86K $ 65,86K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 65,86K$ 65,86K $ 65,86K Cirkulationsforsyning 19,27M 19,27M 19,27M Samlet Udbud 19.265.572,042045552 19.265.572,042045552 19.265.572,042045552

Den nuværende markedsværdi på Flaze Coin er $ 65,86K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FLAZE er 19,27M, med et samlet udbud på 19265572.042045552. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 65,86K.