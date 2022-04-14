Flat Earth Coin (FLAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Flat Earth Coin (FLAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Flat Earth Coin (FLAT) Information Flat earth memecoin. Join a tribe of Tartarian giants who have defeated the final boss of conspiracy theories: flat earth. Combine this freedom with the power of memes and censorship resistant permission less cryptocurrencies….and welcome to an orbit-bending paradigm shift. The FE meme is pre-viral. Right now it is still niche, although much less niche than you think, particularly in the based corners of crypto twitter. But with normies like Candace Owens and Tucker Carlson floating with the idea of flat earth it is just a matter of time before conspiracy season kicks off. Officiel hjemmeside: http://flatearthtoken.co/ Hvidbog: https://flatearthtoken.co/whitepaper/ Køb FLAT nu!

Flat Earth Coin (FLAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Flat Earth Coin (FLAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.11K $ 37.11K $ 37.11K Samlet udbud $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Cirkulerende forsyning $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 37.11K $ 37.11K $ 37.11K Alle tiders Høj: $ 0.0039142 $ 0.0039142 $ 0.0039142 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Flat Earth Coin (FLAT) pris

Flat Earth Coin (FLAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Flat Earth Coin (FLAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLAT's tokenomics, kan du udforske FLAT tokens live-pris!

