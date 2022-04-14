Flash (FLASH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Flash (FLASH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Flash (FLASH) Information Flash Transfer a platform aimed at facilitating seamless money transfers between fiat and crypto ecosystems. The key highlights of the project include: Fiat-to-Crypto and Crypto-to-Fiat Transfers: Users can exchange fiat currencies for stablecoins (USDT, USDC, DAI) and vice versa through a network of one million partner merchants and payment APIs. Automatic Stablecoin Conversion: To protect against cryptocurrency price fluctuations, all crypto is automatically converted to stablecoins before being sent to the recipient. Wide Integration of Payment Services: The platform integrates services like Orange Money, Wave, Moov, Free, Togocom, Airtel, M-Pesa, and Afrimoney, among others, through a money transfer aggregator that provides access to recognized payment APIs. Low Fees: A 2% fee is applied to transactions, in addition to the fees from partnered money transfer services. Officiel hjemmeside: https://flash-technologies.org/ Hvidbog: https://flash-technologies.org/static/media/WhitepaperFlashTechnologies.6131ce3c224a28cae15f.pdf Køb FLASH nu!

Flash (FLASH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Flash (FLASH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 444.12K $ 444.12K $ 444.12K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 444.12K $ 444.12K $ 444.12K Alle tiders Høj: $ 0.01571238 $ 0.01571238 $ 0.01571238 Alle tiders Lav: $ 0.00092005 $ 0.00092005 $ 0.00092005 Nuværende pris: $ 0.00445936 $ 0.00445936 $ 0.00445936 Få mere at vide om Flash (FLASH) pris

Flash (FLASH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Flash (FLASH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLASH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLASH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLASH's tokenomics, kan du udforske FLASH tokens live-pris!

FLASH Prisprediktion Vil du vide, hvor FLASH måske er på vej hen? Vores FLASH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FLASH Tokens prisprediktion nu!

