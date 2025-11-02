Flash Liquidity Token (FLP.1) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 1.39 24H høj $ 1.4 All Time High $ 1.58 Laveste pris $ 1.18 Prisændring (1H) +0.12% Prisændring (1D) +0.27% Prisændring (7D) -1.33%

Flash Liquidity Token (FLP.1) realtidsprisen er $1.4. I løbet af de sidste 24 timer har FLP.1 handlet mellem et lavpunkt på $ 1.39 og et højdepunkt på $ 1.4, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FLP.1s højeste pris nogensinde er $ 1.58, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.18.

Når det gælder kortsigtet performance, FLP.1 har ændret sig med +0.12% i løbet af den sidste time, +0.27% i løbet af 24 timer og -1.33% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Flash Liquidity Token (FLP.1) Markedsinformation

Markedsværdi $ 4.91M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 4.91M Cirkulationsforsyning 3.50M Samlet Udbud 3,497,387.453773

Den nuværende markedsværdi på Flash Liquidity Token er $ 4.91M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FLP.1 er 3.50M, med et samlet udbud på 3497387.453773. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.91M.