Flare Staked Ether (FLRETH) Information flrETH is a Flare-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Flare users and builders. By minting flrETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving Flare. flrETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use flrETH in DeFi on Flare as you normally would. flrETH has been live since October 31st, 2024, and has surpassed over $3M TVL — becoming one of the largest assets on Flare. Officiel hjemmeside: https://flare.dinero.xyz/ Køb FLRETH nu!

Flare Staked Ether (FLRETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Flare Staked Ether (FLRETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.99M $ 10.99M $ 10.99M Samlet udbud $ 2.31K $ 2.31K $ 2.31K Cirkulerende forsyning $ 2.31K $ 2.31K $ 2.31K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.99M $ 10.99M $ 10.99M Alle tiders Høj: $ 4,943.86 $ 4,943.86 $ 4,943.86 Alle tiders Lav: $ 1,433.82 $ 1,433.82 $ 1,433.82 Nuværende pris: $ 4,759.31 $ 4,759.31 $ 4,759.31 Få mere at vide om Flare Staked Ether (FLRETH) pris

Flare Staked Ether (FLRETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Flare Staked Ether (FLRETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLRETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLRETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLRETH's tokenomics, kan du udforske FLRETH tokens live-pris!

FLRETH Prisprediktion Vil du vide, hvor FLRETH måske er på vej hen? Vores FLRETH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FLRETH Tokens prisprediktion nu!

