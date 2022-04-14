FlappyMoonbird ($FMB) Tokenomics Få vigtig indsigt i FlappyMoonbird ($FMB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FlappyMoonbird ($FMB) Information FlappyMoonbird is a Web3 game metaverse with a bird-themed PVP focus. Currently, we’ve announced three games: FlappyMoonbird, Racing Bird, and AI Birdnopoly with AI gameplay and demo released. Players can play casual games for free to earn mystery boxes, $FMB tokens and other prizes. In the Racing Bird, players can compete individually or team up with friends in private rooms, and breed their own NFT birds. Once upgraded to the highest level, these birds can even become bankers in the game and receive generous rewards. Additionally, players can participate in bird racing competitions to win additional prize pools. Officiel hjemmeside: https://flappymoonbird.xyz/ Hvidbog: https://flappymoonbird.gitbook.io/flappymoonbirdwp Køb $FMB nu!

FlappyMoonbird ($FMB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FlappyMoonbird ($FMB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 245.12K $ 245.12K $ 245.12K Alle tiders Høj: $ 0.601975 $ 0.601975 $ 0.601975 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00024512 $ 0.00024512 $ 0.00024512 Få mere at vide om FlappyMoonbird ($FMB) pris

FlappyMoonbird ($FMB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FlappyMoonbird ($FMB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $FMB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $FMB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $FMB's tokenomics, kan du udforske $FMB tokens live-pris!

$FMB Prisprediktion Vil du vide, hvor $FMB måske er på vej hen? Vores $FMB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $FMB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!