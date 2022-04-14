Flappy Bird Evolution (FEVO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Flappy Bird Evolution (FEVO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Flappy Bird Evolution (FEVO) Information Hello everyone! I'd like to introduce the groundbreaking project GAMEFi $FEVO - Flappy Bird Evolution, inspired by the iconic game Flappy Bird. In this project, we are combining thrilling game elements with blockchain technology, providing a unique and innovative gaming experience. $FEVO is a blockchain-based game that allows players to own, collect, and trade exclusive characters within the game's ecosystem. Through the use of smart contracts, we ensure that each character is truly owned by the player, providing an authentic digital asset economy. In the game, you can train your characters to become the best flyers, compete with other players in thrilling races, and take on exciting challenges. As your characters evolve and improve their skills, new opportunities and rewards arise, making the gaming journey even more rewarding. Moreover, $FEVO also features a virtual marketplace where players can buy, sell, and trade their unique characters, enabling you to earn real value through your passion for gaming. Not only that, but the project is also committed to transparency, security, and decentralization, ensuring that each player has full control over their digital assets and interactions within the ecosystem. Join us in the thrilling universe of $FEVO - Flappy Bird Evolution and experience a new era of blockchain gaming with endless possibilities and fun. Officiel hjemmeside: http://flappybirdevolution.web.app/ Hvidbog: https://flappybirdevolution.web.app/#whitepaper Køb FEVO nu!

Flappy Bird Evolution (FEVO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Flappy Bird Evolution (FEVO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 299.31K $ 299.31K $ 299.31K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.000000003001 $ 0.000000003001 $ 0.000000003001 Få mere at vide om Flappy Bird Evolution (FEVO) pris

Flappy Bird Evolution (FEVO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Flappy Bird Evolution (FEVO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FEVO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FEVO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FEVO's tokenomics, kan du udforske FEVO tokens live-pris!

FEVO Prisprediktion Vil du vide, hvor FEVO måske er på vej hen? Vores FEVO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FEVO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!