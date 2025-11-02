FixMe AI (FIX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00180268 24H lav $ 0.00184823 24H høj Prisændring (1H) +0.07% Prisændring (1D) +1.31% Prisændring (7D) +2.44%

FixMe AI (FIX) realtidsprisen er $0.00183929. I løbet af de sidste 24 timer har FIX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00180268 og et højdepunkt på $ 0.00184823, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FIXs højeste pris nogensinde er $ 0.00612491, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0017181.

Når det gælder kortsigtet performance, FIX har ændret sig med +0.07% i løbet af den sidste time, +1.31% i løbet af 24 timer og +2.44% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FixMe AI (FIX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 53.02K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 91.96K Cirkulationsforsyning 28.83M Samlet Udbud 50,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på FixMe AI er $ 53.02K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FIX er 28.83M, med et samlet udbud på 50000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 91.96K.