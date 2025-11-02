FITCOIN (FITCOIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00345628 $ 0.00345628 $ 0.00345628 24H lav $ 0.00386833 $ 0.00386833 $ 0.00386833 24H høj 24H lav $ 0.00345628$ 0.00345628 $ 0.00345628 24H høj $ 0.00386833$ 0.00386833 $ 0.00386833 All Time High $ 0.00833283$ 0.00833283 $ 0.00833283 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.27% Prisændring (1D) -1.54% Prisændring (7D) +17.99% Prisændring (7D) +17.99%

FITCOIN (FITCOIN) realtidsprisen er $0.00372447. I løbet af de sidste 24 timer har FITCOIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00345628 og et højdepunkt på $ 0.00386833, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FITCOINs højeste pris nogensinde er $ 0.00833283, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, FITCOIN har ændret sig med +0.27% i løbet af den sidste time, -1.54% i løbet af 24 timer og +17.99% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FITCOIN (FITCOIN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.44M$ 3.44M $ 3.44M Cirkulationsforsyning 903.55M 903.55M 903.55M Samlet Udbud 923,364,580.0055573 923,364,580.0055573 923,364,580.0055573

Den nuværende markedsværdi på FITCOIN er $ 3.37M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FITCOIN er 903.55M, med et samlet udbud på 923364580.0055573. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.44M.