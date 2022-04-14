Fitchin Universe (CHIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fitchin Universe (CHIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fitchin Universe (CHIN) Information FITCHIN Universe is a multi-layer ecosystem of competition, community engagement and tokenized entertainment bridging the gap between web2 gaming and web3. The ecosystem is powered by $CHIN, the gamer’s token. Founded in 2022 by soccer legend Sergio "Kun" Aguero, FITCHIN quickly became the leading Spanish-speaking gaming platform. Partnering with Web2 and Web3 giants, esports teams like Leo Messi's KRÜ Esports, and creators like TheDonato it achieved an extended reach of 250M followers. Clans Arena, the flagship product, enables the tokenization of gaming communities and engages users through an Own-to-Earn model in competitive tournaments for liquidity and real token price action. The Clans Arena leverages FITCHIN’s community hubs, tournament infrastructure, and THE HUB digital identity avatars, providing a 360 web3 entertainment experience for the user. Officiel hjemmeside: https://fitchin.io/ Hvidbog: https://fitchin.gitbook.io/fitchin-litepaper Køb CHIN nu!

Fitchin Universe (CHIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fitchin Universe (CHIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 916.21K $ 916.21K $ 916.21K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 170.34M $ 170.34M $ 170.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.38M $ 5.38M $ 5.38M Alle tiders Høj: $ 0.01110954 $ 0.01110954 $ 0.01110954 Alle tiders Lav: $ 0.00443809 $ 0.00443809 $ 0.00443809 Nuværende pris: $ 0.00537879 $ 0.00537879 $ 0.00537879 Få mere at vide om Fitchin Universe (CHIN) pris

Fitchin Universe (CHIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fitchin Universe (CHIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHIN's tokenomics, kan du udforske CHIN tokens live-pris!

CHIN Prisprediktion Vil du vide, hvor CHIN måske er på vej hen? Vores CHIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CHIN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!