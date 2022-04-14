First Ever Meme Currency (KEKELS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i First Ever Meme Currency (KEKELS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
KEKELS AS A MEME CURRENCY

Kekels is a fictional currency of the satirical "People’s Republic of Kekistan," a meme-based "nation" from Reddit and 4chan. With a flag, "Cult of Kek," and Pepe the Frog, Kekistan parodies real countries. Kekels humorously represents value in this fictional world, with joking exchange rates like 1 Kekel = 0.1 EUR or 1 USD, but it has no real-world value.

https://kekels-exchange-dashboard.vercel.app/

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for First Ever Meme Currency (KEKELS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 20.85K
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 20.85K
Alle tiders Høj:
$ 0
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
First Ever Meme Currency (KEKELS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for First Ever Meme Currency (KEKELS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal KEKELS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange KEKELS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår KEKELS's tokenomics, kan du udforske KEKELS tokens live-pris!

KEKELS Prisprediktion

Vil du vide, hvor KEKELS måske er på vej hen? Vores KEKELS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.